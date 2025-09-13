Τραγωδία στην Αμαλιάδα: 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του
Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος άνδρας στην Αμαλιάδα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του έπειτα από φωτιά
Ένας 60χρονος άνδρας στην Αμαλιάδα βρήκε τραγικό θάνατο όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα στο σημείο και, κατά την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισε τη σορό του άνδρα, η οποία είχε απανθρακωθεί.
Στο σπίτι βρέθηκε επίσης φιάλη υγραερίου, η οποία ασφαλίστηκε από τους πυροσβέστες και εξετάζεται αν σχετίζεται με τα αίτια της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 60χρονος ζούσε μόνος τα τελευταία χρόνια, μετά τον θάνατο του αδελφού του με τον οποίο ζούσε παλαιότερα.
