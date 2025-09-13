Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκικό ζευγάρι βλέπει τον ημιτελικό και το καταγράφει στο TikTok - Βίντεο

Άρωμα... Eurobasket πήραν χθες όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ελληνοτουρκικό ζευγάρι στο TikTok να καταγράφει σε βίντεο την αγωνία και τις αντιδράσεις του πριν και μετά τον ημιτελικό Ελλάδας-Τουρκίας.

Στην αρχή του βίντεο, λίγο πριν το τζάμπολ, η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και γεμάτη αισιοδοξία. Ο Έλληνας σύζυγος δηλώνει σίγουρος για τη νίκη της «γαλανόλευκης», ενώ η Τουρκάλα γυναίκα του τον πειράζει παιχνιδιάρικα, με ατάκες που σκόρπισαν χαμόγελα.

Η συνέχεια όμως είχε ανατροπή. Μετά τη λήξη του αγώνα και τη βαριά ήττα της Ελλάδας, η κάμερα καταγράφει το απόλυτο κοντράστ. Εκείνος με βλέμμα σκυθρωπό, εμφανώς απογοητευμένος, εκείνη με πονηρό χαμόγελο να τον τσιγκλάει για το σκορ. Χωρίς φανατισμούς και εντάσεις, μόνο με χιούμορ και πειράγματα, το βίντεο αποτυπώνει την πιο απλή, ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού.

Ανάλογο ήταν και το κλίμα στα σχόλια. Οι χρήστες απέφυγαν τις εντάσεις και απάντησαν με πολιτισμένο ύφος, πειράγματα και χιούμορ: από το «μας κάνανε σκόνη» μέχρι το «μας κέρασαν μπακλαβά» και το «μην μασάς, μόνο ΑΕΚ». Άλλοι μίλησαν για «αδελφότητα» Ελλάδας – Τουρκίας, στέλνοντας μηνύματα αγάπης στο ζευγάρι.

