Σητεία: Περιπέτεια για τουρίστες που κινδύνευσαν στην θάλασσα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών κολυμβητών τουριστών που κινδύνευσαν σε θάλασσα της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής όταν οι τρεις Βέλγοι την ώρα που κολυμπούσαν στην παραλία «Άργιλος» στην Σητεία κινδύνευσαν καθώς παρασύρθηκαν από τα ρεύματα.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι οι τρεις άντρες δεν μπορούσαν να βγουν στην ακτή, ξεκίνησε επιχείρηση για τη διάσωσή τους.

Άμεσα στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού από ξηράς και το ιδιωτικό σκάφος «ΑΡΓΩ». Οι κολυμβητές εντοπίστηκαν από παραπλέον ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Ολλανδίας καλά στην υγεία τους, το οποίο τους μετέφερε στις νησίδες «Καβαλοι» έναντι παραλίας «Άργιλος». Στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην ακτή με τη συνδρομή του «ΑΡΓΩ».

