14 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας - Η ανάρτηση Δένδια
Η 14η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης των θυμάτων και του Μικρασιατικού Ελληνισμού με ομόφωνη απόφαση της Βουλής το 1998
Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό.
Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας. «… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε». (Γ. Σεφέρη, «Επί Σκηνής Ε'»)