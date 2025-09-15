Την Άνοιξη παραδίδεται σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

Ολόκληρος ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ περίπου.

Την ερχόμενη Άνοιξη ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην κυκλοφορία και το δεύτερο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την Εγνατία οδό.

Ολόκληρος ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65 τον Απρίλιο του 2024 , σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας.

Υπό κατασκευή από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών. Για την κατασκευή τους λειτουργούν (δύο) 2 κεντρικές και (δύο) 2 υποστηρικτές εγκαταστάσεις με 780 άτομα προσωπικό και 440 μηχανήματα έργου και φορτηγά.

Πρόοδος Κατασκευής Βορείου Τμήματος

  • Συνολική πρόοδος κατασκευής 72,77%. (τελευταία στοιχεία Άνοιξη '25)
  • Σήραγγες: 98,47%
  • Γέφυρες: 95,87%
  • Ασφαλτικά: 44,87%
  • Χωματουργικά: 85,33%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος

  • Συνολικό μήκος: 70,5 χλμ.
  • 2 Δίδυμες Σήραγγες (στο 176ο χλμ) και μία σήραγγα μονού κλάδου (στο 137ο χλμ)
  • 2 Τεχνικά Cut & Cover (στο 137ο χλμ. και 138ο χλμ)
  • 23 Γέφυρες
  • 14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις
  • 3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)
  • 89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας
  • 6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)
  • 2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο - Καρπερό)
  • 1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
  • 2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου - Καρπερού)
  • 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι το «έργο προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές και τις παρέδωσε πριν λίγες μέρες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα - καιρού επιτρέποντος φυσικά - και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών».

