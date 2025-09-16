Ηλεία: Νέο σοβαρό κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου – Στη ΜΕΘ του Ρίου 50χρονος με εγκεφαλίτιδα
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις από την αρχή του καλοκαιριού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανησυχία προκαλεί στην Ηλεία η εμφάνιση ακόμη ενός περιστατικού του ιού του Δυτικού Νείλου, αυτή τη φορά στην περιοχή των Μακρισίων, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
Σημειώνεται ότι από την αρχή του καλοαιριού έως και σήμερα ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο ασθενής, περίπου 50 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στου Ρέντη
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Vooeeton: Ο θρυλικός Γιάννης Ντρενογιάννης επιστρέφει με 5 νέα τραγούδια
17:24 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δούκας κατά Λοβέρδου, αλλά με αιχμές προς κάθε... «εξουσιολαγνεία»
17:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112
17:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
15:27 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ