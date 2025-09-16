Ηλεία: Νέο σοβαρό κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου – Στη ΜΕΘ του Ρίου 50χρονος με εγκεφαλίτιδα

Ανησυχία προκαλεί στην Ηλεία η εμφάνιση ακόμη ενός περιστατικού του ιού του Δυτικού Νείλου, αυτή τη φορά στην περιοχή των Μακρισίων, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του καλοαιριού έως και σήμερα ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο ασθενής, περίπου 50 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

