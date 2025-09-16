Διαγωνισμός μαντινάδας στο Ρέθυμνο: Μια γιορτή για την τρίτη ηλικία
Οι Κρητικοί άνω των 60 καλούνται να στείλουν τις μαντινάδες τους για την αγάπη, τη ζωή και το νησί
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης σας καλεί να λάβετε μέρος σε έναν μοναδικό διαγωνισμό μαντινάδας «Όπου Κρητικός και ρίμα κι όπου μαντινάδα Κρήτη», αφιερωμένο σε εσάς που είστε άνω των 60 ετών και θέλετε να μοιραστείτε με όλους την αγάπη, τη σοφία και τη δημιουργικότητά σας!
