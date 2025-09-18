Κρήτη: Σε ύφεση δύο εστίες φωτιάς σε Λασίθι και Ρέθυμνο – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε ύφεση τέθηκαν και οι δύο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (18/9) σε διαφορετικούς νομούς της Κρήτης, θέτοντας σε μεγάλη κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όσον αφορά το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κάμπος Χανδρά Λασιθίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν σταδιακά προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο. Το έργο της κατάσβεσης δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στο σημείο, ωστόσο ιοι πυροσβέστες κατα΄φεραν να θέσουν τη φωτιά σε ύφεση. Στο σημείο παραμένουν δέκα οχήματα και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σε ύφεση κατάφεραν να θέσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και την δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στον οικισμό Δρύμισκο του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής είχαν ως αποτέλεσμα η φωτιά να μην πάρει διαστάσεις, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και σε αυτό το περιστατικό παραμένουν δέκα οχήματα με δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρξε απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της επικινδυνότητας.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

