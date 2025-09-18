Συγκέντρωση και πορεία στο Κερατσίνι για τα δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του νεαρού μουσικού που έχασε τη ζωή του πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι. Οι γονείς του, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων βρίσκονται ήδη εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και κατόπιν θα ξεκινήσει πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Η Μάγδα Φύσσα Eurokinissi

Η Τροχαία έχει ήδη αναλάβει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διευκολύνει τη μετακίνηση των διαδηλωτών, ενώ η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων παραμένει διακριτική στην περιοχή.

Το «παρών» έδω και ο Δημήτρης Κουτσούμπας Eurokinissi

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τρεις μαχαιριές που του κατάφερε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Ο δράστης, μέλος της «Χρυσής Αυγής», διαπληκτίστηκε μαζί του και τον μαχαίρωσε μία φορά στον μηρό και δύο φορές στον θώρακα. Οι συγγενείς και οι φίλοι του υποστηρίζουν ότι υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα ο Παύλος να χάσει τη ζωή του εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων του.

Πορεία στο Κερατσίνι για τα δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα Eurokinissi

