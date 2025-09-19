Η SEAJETS εγκαινιάζει την παιδική χαρά στο Πάρκο Νεολαίας του Δήμου Κηφισιάς στη Νέα Ερυθραία

Η παιδική χαρά ανακατασκευάστηκε ολοκληρωτικά

Newsbomb

Η SEAJETS εγκαινιάζει την παιδική χαρά στο Πάρκο Νεολαίας του Δήμου Κηφισιάς στη Νέα Ερυθραία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τα παιδικά γέλια να πλημμυρίζουν τον χώρο, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 τα εγκαίνια της νέας παιδικής χαράς στο Πάρκο Νεολαίας της Νέας Ερυθραίας. Η παιδική χαρά ανακατασκευάστηκε ολοκληρωτικά, με πλήρη αντικατάσταση δαπέδου, τοποθέτηση ολοκαίνουργιων, πιστοποιημένων παιχνιδιών, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής σημείο αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της SEAJETS και του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, ενώ την τελετή ευλόγησε με την παρουσία του και τον αγιασμό ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Αθανάσιος Ντέτσικας, παρουσία του Δημάρχου κ. Βασίλη Ξυπολυτά.

Δεδομένης της ιστορικής βαρύτητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, μπροστά από το οποίο βρίσκεται η νέα παιδική χαρά και το οποίο αποτελεί ζωντανό σύμβολο της πορείας των Μικρασιατών προσφύγων, η συγκίνηση υπήρξε διάχυτη καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Πρόκειται για ένα έργο που πραγματοποιήθηκε χάρη στη σύμπνοια του Δημάρχου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης κ. Ξυπολυτά και της ανιδιοτελούς αγάπης του κ. Ηλιόπουλου για τον τόπο, οι οποίοι το οραματίστηκαν και το υλοποίησαν.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Σήμερα παραδίδουμε έναν χώρο χαράς και δημιουργίας για τα παιδιά μας, που θα φιλοξενήσει χιλιάδες χαμόγελα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος με την πράξη του δείχνει την αγάπη του για τη Νέα Ερυθραία και τη στήριξή του στον Δήμο μας».

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της SEAJETS κ. Μάριος Ηλιόπουλος, δήλωσε: «Η προσφυγιά δεν είναι μόνο μνήμη, είναι δημιουργία, όραμα και δύναμη που φέρνει κατακτήσεις. Η Νέα Ερυθραία είναι ένας τόπος που κουβαλά βαριά ιστορία, και γι’ αυτό στεκόμαστε δίπλα της με πράξεις.

Οι παιδικές χαρές δεν είναι απλά χώροι παιχνιδιού, είναι το συμβολικό “ξεκίνημα” των μικρών παιδιών για να καλλιεργηθούν ταλέντα και όνειρα, να αναπτυχθούν αξίες στα παιδιά μας, μακριά από την υπερβολική τεχνολογία και κοντά στην οικογένεια, τον αθλητισμό και τις αρχές».

Όπως σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος, θα ακολουθήσουν και άλλες χορηγίες και ανακαινίσεις αθλητικών χώρων σε Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια της Νέας Ερυθραίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Λετίθια: Το λινό σακάκι που επέλεξε στην επίσκεψή της στην Αίγπυτο έγινε fashion trend

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύμπλεγμα φυτειών με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο εντόπισε η ΕΛΑΣ

11:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Για την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο

11:34LIFESTYLE

Αποχωρεί από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Φριχτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

11:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Κορυδαλλό: «Το νέο αθλητικό κέντρο στα πρώην λατομεία θα αποτελέσει τοπόσημο για όλη την περιοχή»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup/ECOFIN: «Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Αντιδράσεις για το νέο βέτο των ΗΠΑ στο σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα - «Τα κλάμματα των παιδιών τρυπάνε τις καρδιές μας»

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνός στα 35 του κερδίζει 51.000.000 ευρώ με μια απλή ιδέα

10:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Εργκίν Αταμάν: «Σπουδαίο ρόστερ, καταπληκτική πόλη το Σίδνεϊ»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά Καραμανλή

10:55ΚΟΣΜΟΣ

«Πληγωμένη» από τις αντιδράσεις στο αλβανικό κοινοβούλιο δήλωσε η υπουργός AI - Βίντεο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Η SEAJETS εγκαινιάζει την παιδική χαρά στο Πάρκο Νεολαίας του Δήμου Κηφισιάς στη Νέα Ερυθραία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen: Το νέο C3 απέκτησε και έκδοση βαν

10:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

10:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μυστικό της Κλεοπάτρας - Αρχαιολόγος πιστεύει ότι βρήκε τον τάφο της μετά από 2.000 χρόνια

10:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Μήνυμα Μεντιλίμπαρ για ντέρμπι - «Ξέρετε τι σημαίνει για τον σύλλογο»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Φριχτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η Ελλάδα και ο τελικός νικητής

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Σταματημένο το αυτοκίνητο της 64χρονης σε πράσινο φανάρι

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μυστικό της Κλεοπάτρας - Αρχαιολόγος πιστεύει ότι βρήκε τον τάφο της μετά από 2.000 χρόνια

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο

09:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει»: Πιλότος Canadair κάνει την πιο εντυπωσιακή ρίψη που έχετε δει ποτέ – Βίντεο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το αεροπλάνο που κυκλοφορεί στον ουρανό της Μακεδονίας και της Θράκης;

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνός στα 35 του κερδίζει 51.000.000 ευρώ με μια απλή ιδέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ