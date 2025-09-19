Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και τραπέζια στο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, στον πεζόδρομο της 21ης Μαΐου το βράδυ της Πέμπτης (18/09), με ένα άτομο να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στην άγρια συμπλοκή στο κέντρο του νησιού συμμετείχαν τουλάχιστον 6 άτομα από διαφορετικές παρέες, σε ένα σημείο γεμάτο κόσμο και με παιδιά.

Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21:30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό μεταξύ δύο ατόμων, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Γροθιές, κλωτσιές και εκφενδονισμός καρεκλών και τραπεζιών συνέθεσαν το άγριο σκηνικό της συμπλοκής, με τον κόσμο που ήταν εκεί, να τρέχει για να γλυτώσει.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν δύο άτομα από τη μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, ηλικίας 26 και 40 ετών.

Ένα άτομο, πρόκειται για άνδρα Ρομά, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το ermisnews.gr.

Η Αστυνομία ερευνά τους λόγους της άγριας συμπλοκής και παίρνει καταθέσεις για να «ξετυλίξει» το κουβάρι της επεισοδιακής βραδιάς. Παράλληλα, αναζητά ακόμη τρία άτομα.