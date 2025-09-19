Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καρύστου για πυρκαγιά στην Αντιά
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) στην Αντιά της Καρύστου, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση λίγο μετά τις 13:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με οχήματα και επίγειο προσωπικό, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.
Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Καρυστία, δυσχεραίνουν την επιχείρηση.
Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05 ∙ LIFESTYLE
Μόνικα Μπελούτσι: Χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης
13:46 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Τα backstage της αναμέτρησης με την Παρτιζάν
12:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ