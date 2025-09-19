Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) στην Αντιά της Καρύστου, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση λίγο μετά τις 13:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με οχήματα και επίγειο προσωπικό, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.

Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Καρυστία, δυσχεραίνουν την επιχείρηση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.