«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» λένε οι εθελοντές που προφυλακίστηκαν για τη φωτιά στην Πάτρα

Οι δύο εθελοντές που είχαν συλληφθεί ως εμπρηστές για τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Γηροκομείο Πάτρας αποφυλακίστηκαν. Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν και αγκαλιάστηκαν σε έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πάτρα, έπειτα από την φυλάκισή τους σε ξεχωριστές φυλακές.

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι», δήλωσε ο ένας από αυτούς στην κάμερα του Alpha.

Ο Λουκιανός δήλωσε στην Ασφάλεια Πατρών πως ήταν μαζί με τον Ίωνα αλλά δεν του είχαν πάρει κατάθεση. Όταν πήγε να καταθέσει στην ανακρίτρια συνελήφθη.

«Πέρα από το ότι είναι αδελφικός μου φίλος, για τον κάθε αθώο θα πήγαινα», δήλωσε ο Λουκιανός. Από την πλευρά του ο Ίωνας αποκάλυψε ότι του είχε πει τότε: «μάλλον δεν έπρεπε να έχεις πάει, θα έμπλεκες».

«Του είπα "μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα, δεν υπάρχει περίπτωση". Το ίδιο θα έκανε και για εμένα δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά», δήλωσε ο Λουκιανός.

«Οι συνθήκες δεν ήταν ανθρώπινες. Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο. Μου φάνηκε σαν να ήταν αιώνες μέσα. Δεν φοβήθηκα, είχα πίστη μέσα μου, ήξερα πως είμαι αθώος και αυτό με κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή. Μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω πως πήγα να βοηθήσω και τώρα είμαι φυλακή. Ξύπνησα μια μέρα και λέω "πού βρίσκομαι;"», ανέφερε.

Το ατυχές περιστατικό δεν πρόκειται να σταματήσει την ενεργή εθελοντική τους δράση. Ο Λουκιανός σημείωσε ότι «παρά την αδικία, από την καρδιά μου το έκανα, δεν θα μου το αλλάξουν. Και φυλακή που με βάλανε δεν αλλάζει. Το έκανα από την ψυχή μου και πήγαμε να βοηθήσουμε», με τον 21χρονο να δίνει σαφές μήνυμα προς τους εθελοντές να μην το βάλουν κάτω.

«Να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει, παρά την αδικία που έγινε και που έχει γίνει και πιο παλιά που έμαθα από γνωστό πως έκατσε 11 μήνες ο άνθρωπος, εμείς πάλι καλά φύγαμε και νωρίς», τόνισε ο Λουκιανός.

