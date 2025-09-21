Το άγνωστο και πανέμορφο χωριό της Κρήτης όπου ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε
Η γοητεία του χωριού και η ιστορία του
Δεν είναι από τα πιο γνωστά χωριά της Κρήτης, όμως σίγουρα συγκαταλέγεται στα ομορφότερα. Ο λόγος για το Καστέλλι Φουρνής, στο Επάνω Μεραμπέλλο του Λασιθίου, περίπου 17 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο.
Εδώ, όποιος βρεθεί νιώθει σαν ο χρόνος να έχει σταματήσει. Ηρεμία, νωχελικότητα και εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από άλλη εποχή χαρακτηρίζουν το χωριό.
