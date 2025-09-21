Νέα Πέραμος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά - Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Στα κινητά των κατοίκων ήχησε μήνυμα από το 112
Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 21/9, σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Οι φλόγες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ανάμεσα σε σπίτια.
Νωρίτερα, ήχησε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
