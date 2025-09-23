Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα και τα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. που στοίχισαν (vid)
Η υπόθεση του Σορίν Ματέι είναι το χρονικό μιας αστυνομικής αποτυχίας. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1998, η ΕΛ.ΑΣ. υποτίμησε τη σοβαρότητα της ομηρίας στην οδό Νιόβης στα Πατήσια. Τα σοβαρά λάθη στοίχισαν τη ζωή της 25χρονης Αμαλίας Γκινάκη.
Βράδυ 23ης Σεπτεμβρίου 1998 και όλη η Ελλάδα έχει καθηλωθεί μπροστά από την τηλεόραση. Σε σπίτια, καφενεία, μαγαζιά, όλοι έχουν συνδεθεί με τον ΣΚΑΪ που μεταδίδει σε live την ομηρία στην οδό Νιόβης 4 στα Κάτω Πατήσια. Όλοι, με κομμένη την ανάσα και την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους εύχονται και προσεύχονται να μην γίνει το μοιραίο λάθος και ο Ρουμάνος Σορίν Ματέι, που βρίσκεται υπό την επήρεια ηρωίνης, πετάξει την χειροβομβίδα με την οποία απειλεί τους τέσσερις ανθρώπους, στο σπίτι των οποίων εισέβαλε. «Μια λάμψη θα δείτε… τίποτα άλλο» απειλούσε.
