Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα και τα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. που στοίχισαν (vid)

Βράδυ 23ης Σεπτεμβρίου 1998 και όλη η Ελλάδα έχει καθηλωθεί μπροστά από την τηλεόραση. Σε σπίτια, καφενεία, μαγαζιά, όλοι έχουν συνδεθεί με τον ΣΚΑΪ που μεταδίδει σε live την ομηρία στην οδό Νιόβης 4 στα Κάτω Πατήσια. Όλοι, με κομμένη την ανάσα και την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους εύχονται και προσεύχονται να μην γίνει το μοιραίο λάθος και ο Ρουμάνος Σορίν Ματέι, που βρίσκεται υπό την επήρεια ηρωίνης, πετάξει την χειροβομβίδα με την οποία απειλεί τους τέσσερις ανθρώπους, στο σπίτι των οποίων εισέβαλε. «Μια λάμψη θα δείτε… τίποτα άλλο» απειλούσε.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας