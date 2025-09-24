Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος - Δείτε εικόνες

Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος - Δείτε εικόνες
Άποψη του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης με την περιοχή της επέμβασης
Το υπουργείο Πολιτισμού, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, προχωρά στην αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προστασία, αλλά και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα σωζόμενα τμήματα της μυκηναϊκής οχύρωσης του Βράχου της Ακρόπολης των Αθηνών. Πρώτη φορά, μέσω της νέας διαδρομής που θα διαμορφωθεί, αποκαθίσταται, αναδεικνύεται και αποδίδεται επισκέψιμο το ανατολικό τμήμα του πλατώματος του αρχαιολογικού χώρου.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Με την αποκατάσταση και ανάδειξη του μυκηναϊκού τείχους, ενός από τα καλύτερα σωζόμενα τμήματα της προϊστορικής οχύρωσης και τη διαμόρφωση της νέας διαδρομής επισκεπτών, διασώζουμε ένα μοναδικό μνημείο. Φωτίζουμε την ιστορία της πόλης στη μακρά ιστορική διάρκεια, στη μεγάλη διαχρονία, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν όψεις της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης, που μέχρι σήμερα παρέμεναν αθέατες και άγνωστες στο ευρύ κοινό. Το έργο βρίσκεται σε συνάρτηση με την αναβάθμιση και επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου, αλλά και με τα συνεχιζόμενα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης συνεχίζεται συστηματικά, από το 2020. Πρόσφατα, αποδόθηκαν νέες διαδρομές, όπως ο περίπατος στη βόρεια κλιτύ, που προσθέτουν νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες, ενώ λειτουργεί και νέο πωλητήριο του ΟΔΑΠ, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Με συνέπεια, υπηρετούμε το σχέδιο επεμβάσεων για την καλύτερη δυνατή προστασία και ανάδειξη του μνημειακού συνόλου, την επέκταση της εμπειρίας του επισκέπτη και τη βέλτιστη προσβασιμότητά του».

apopsh-toy-mykhnaikoy-teixoys-sto-anatoliko-platwma-ths-akropolhs.jpg
Άποψη του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα της ΑκρόποληςΥπουργείο Πολιτισμού

Όπως πληροφορεί η ίδια ανακοίνωση, η αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους κοντά στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης κρίθηκε απαραίτητη, καθώς προστατεύει και αναδεικνύει ένα από τα καλύτερα διατηρημένα τμήματα της μυκηναϊκής οχύρωσης της Ακρόπολης. Σήμερα, η περιοχή δεν είναι επισκέψιμη, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί, κυρίως, για την αποθήκευση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το α' εξάμηνο του 2026, ο χώρος ανατολικά και βόρεια του Παλαιού Μουσείου θα ανοίξει στο κοινό, ενώ δημιουργείται ειδική διαδρομή επισκεπτών, βάσει της μελέτης διαμόρφωσης του ανατολικού τμήματος του πλατώματος της Ακρόπολης.

mykhnaiko-teixos-tmhma-a.jpg
Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα ΑΥπουργείο Πολιτισμού

Το έργο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η στερέωση και η αποκατάσταση δύο τμημάτων του μυκηναϊκού τείχους, στο ανατολικό τμήμα του πλατώματος της Ακρόπολη: Το τμήμα Α του μυκηναϊκού τείχους, που βρίσκεται ανατολικά-νοτιοανατολικά του Παλαιού Μουσείου, με ορατή τη θεμελίωσή του επί του φυσικού βράχου και το τμήμα Β του μυκηναϊκού τείχους που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου, με ορατή τη βόρεια-εσωτερική όψη του. Για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης, σε σχέση με εκείνη της αποκάλυψης των δυο τμημάτων του τείχους, αξιοποιήθηκε το φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σύμφωνα με το τεκμηριωτικό υλικό και τη μελέτη αποκατάστασης του μυκηναϊκού τείχους, αποδίδονται στο τείχος ακόμη έξι διάσπαρτοι λίθοι, που εντοπίστηκαν σε παρακείμενες θέσεις.

mykhnaiko-teixos-tmhma-b.jpg
Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα ΒΥπουργείο Πολιτισμού

Παράλληλα με το έργο συντήρησης των ανωτέρω τμημάτων του μυκηναϊκού τείχους συντηρούνται δύο τμήματα του θεμελίου και δύο παράλληλοι τοίχοι του Ιερού του Πανδίονος, στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης.

mykhnaiko-teixos-tmhma-b-2.jpg
Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα ΒΥπουργείο Πολιτισμού

Όλες οι παρεμβάσεις ακολουθούν τις αρχές του σεβασμού των ιστορικών φάσεων των μνημείων, της αντιστρεψιμότητας των επεμβάσεων, της ελάχιστης παρέμβασης και της ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων.

