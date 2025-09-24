«Μαφία της Κρήτης»: Στον ανακριτή την Παρασκευή ο επίσκοπος – Δεσμεύτηκε περιουσία 1,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα δύο αδέλφια απέκτησαν, με απειλές και βία εις βάρος του επισκόπου, αγροτική έκταση που ανήκε στο μοναστήρι

«Μαφία της Κρήτης»: Στον ανακριτή την Παρασκευή ο επίσκοπος – Δεσμεύτηκε περιουσία 1,5 εκατ. ευρώ
Ο πρώην ηγούμενος και νυν επίσκοπος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων για την εμπλοκή στην παράνομη πώληση έκτασης της Μονής Αγίας Τριάδας και τις συναλλαγές με δύο προφυλακισμένους επιχειρηματίες, που θεωρούνται «αρχηγοί» της τοπικής μαφίας, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Το πρωί της Παρασκευής (26/09) αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων ο πρώην ηγούμενος της ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, νυν επίσκοπος που φέρει τίτλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την εμπλοκή στην υπόθεση παράνομης πώλησης έκτασης της μονής σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων και έκνομες πράξεις που προκύπτουν από συναλλαγές που είχε με τους δύο προφυλακισμένους επιχειρηματίες από τα Χανιά, φερόμενους ως αρχηγούς της «μαφίας της Κρήτης».

Ο ιερωμένος επρόκειτο να απολογηθεί αύριο, ωστόσο, ο δικηγόρος του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, αναμένεται να ζητήσει νέα προθεσμία για την Παρασκευή.

Η κρίσιμη απολογία του Επισκόπου αναμένεται μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά την έκδοση απόφασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία δεσμεύεται η περιουσία τόσο των δύο προφυλακισμένων αδελφών, όσο και του ιδίου.

Η διαταγή της Αρχής για το Ξέπλυμα αναφέρει ότι δεσμεύεται κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν, με εξαίρεση μόνο τα ποσά που αφορούν μισθούς ή συντάξεις. Στα δεσμευθέντα περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, τίτλοι, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες, η συνολική αξία των οποίων φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αντιστοιχεί στο παράνομο όφελος από την πώληση έκτασης της ιστορικής Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα δύο αδέλφια απέκτησαν, με απειλές και βία εις βάρος του επισκόπου, αγροτική έκταση που ανήκε στο μοναστήρι. Η έρευνα αναφέρει ότι ο κληρικός, κατά παράβαση των καθηκόντων επιμελούς διαχείρισης, επέτρεψε να προκληθεί ζημία στην περιουσία της Μονής, γεγονός που εντάσσει και τον ίδιο στο πλαίσιο των ερευνών.

Ο 46άχρονος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες και απιστία εις βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Ο Επίσκοπος, που έχει διατελέσει ηγούμενος στη Μονή, είχε βεβαιώσει το 2017 –πριν αναλάβει αυτή τη θέση, την οποία απώλεσε το 2023– ότι το ιστορικό μοναστήρι δεν είχε στην κατοχή του την επίμαχη έκταση.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σημειώνει ότι η δράση τους δεν περιορίστηκε στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι επιχειρήθηκε και νομιμοποίηση εσόδων που προήλθαν από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς τα χρήματα «αναμείχθηκαν» με άλλα νόμιμα και διοχετεύθηκαν σε επιχειρηματικές κινήσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της υπόθεσης, όμως, είναι η εμπλοκή της περιουσίας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας.

Στην αιτιολογία της απόφασης, η Αρχή επικαλείται τις σοβαρές υπόνοιες για διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το εγκληματικό προϊόν.

Η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται, καθιστά επιβεβλημένη τη δέσμευση, ώστε να μη χαθούν τα ίχνη των χρημάτων και να μη μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία. Στο «κάδρο» της δέσμευσης βρίσκεται και εταιρεία με έδρα τα Χανιά, στην οποία ο ένας εκ των δύο προφυλακισμένων αδελφών, εμφανίζεται ως ομόρρυθμο μέλος.

