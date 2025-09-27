Κρήτη: Οργή συγγενών για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά λόγω κτηματικών διαφορών

Οργή και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στους συγγενείς των θυμάτων της συμπλοκής στα Καπαριανά της Μεσαράς στην Κρήτη για κτηματικές διαφορές.

Mέσα από το Creta24.gr στέλνουν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ενώ παράλληλα τονίζουν ότι οι δράστες αν «είχαν καλή διάθεση έπρεπε να παραδοθούν».

«Οι μπροστάρηδες της Κρήτης κατάντησαν η καταστροφή της», θα μπορούσε να είναι ο τίτλος και το στίγμα των όσων υποστήριξαν.

Oι συγγενείς των δύο θυμάτων, που τραυματίστηκαν σοβαρά στην αιματηρή συμπλοκή στα Καπαριανά το απόγευμα της Πέμπτης (25/09), αποτυπώνουν τον θυμό της οικογένειας, την ίδια στιγμή που αγωνιούν για την πορεία της υγείας των δύο αδελφών, 32 και 29 ετών.

Θυμίζουμε ότι ο 32χρονος παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Αν και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, έχει τραύματα στα χέρια, με το ένα μάλιστα να είναι πολύ σοβαρά.

Αναζητούνται οι δύο δράστες

Ο 29χρονος έλαβε εξιτήριο χθες Παρασκευή, όμως είναι μακρύς ο δρόμος της αποκατάστασης των τραυμάτων από τις μαχαιριές που δέχθηκε, από τους δράστες, πατέρα και γιο που ακόμη αναζητούνται από την αστυνομία. Ήταν και εκείνος που μόνος του, μετέφερε τον 32χρονο αδερφό του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

«Ντροπή της Κρήτης»

«Αυτά τα πράγματα είναι η ντροπή της Κρήτης. Βγάζουν στα καλά καθούμενα μαχαίρια και μαγκούρες. Πατέρας και γιος. Αν δεν κυνηγηθεί αυτό το πράγμα, θα ψάχνουμε αύριο, μεθαύριο άλλα πράγματα στην Κρήτη», λένε συγγενείς των θυμάτων που επικοινώνησαν με το Creta24, θέλοντας να αποτυπώσουν την οργή τους.

«Είναι λυπηρό μπαμπάς και γιος να βγάζουν μαχαίρια και μαγκούρες. Αν είχαν καλή διάθεση έπρεπε να παραδοθούν», τονίζουν.

Ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος του, επιτέθηκαν στα δύο αδέρφια για κτηματικές διαφορές.

*Πηγή: Creta24

Διαβάστε επίσης