Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στα Καπαριανά της Μεσαράς, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο αδελφών, ηλικίας 29 και 32 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια, ελληνικής υπηκοότητας, δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρια από μέλη άλλης οικογένειας, ενώ βρίσκονταν σε χωράφι.

Ο 32χρονος φέρει τραύμα στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος έχει πολλαπλά τραύματα στα χέρια, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Οι δύο τραυματίες εντοπίστηκαν αιμόφυρτοι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το neakriti, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το οποίο εφημερεύει.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

