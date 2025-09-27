Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών από τη Σκωτία

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κέρκυρα για τον εντοπισμό δύο τουριστών από τη Σκωτία.

Οι τουρίστες έχασαν τον προσανατολισμό τους σε χαράδρα στο Αγγελόκαστρο, στη δυτική ακτή του νησιού, και κάλεσαν το 112, σύμφωνα με το corfutvnews.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τουρίστες είναι καλά στη υγεία τους.

