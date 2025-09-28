Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

Πλήθος δρόμων στο κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστοί μέχρι σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025,.

Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται για τη διευκόλυνση του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025», που διοργανώνεται στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Η πρωτοβουλία «Greece Race for the Cure» αποτελεί μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, προωθώντας την πρόληψη και την ενημέρωση.

Αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από τα μεσάνυχτα

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνει στις δύο δεξιές λωρίδες της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο τμήμα της από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας από την 00΄ ώρα του Σαββάτου 27-9-2025 και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την 07.00΄ ώρα έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 28-9-2025.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Συγγρού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου:

Σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας (ανερχόμενο) και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις περιοχές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να ακολουθούν πιστά την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων τροχονόμων. Η συνεργασία των πολιτών είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

