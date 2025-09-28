Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Newsbomb

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλήθος δρόμων στο κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστοί μέχρι σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025,.

Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται για τη διευκόλυνση του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025», που διοργανώνεται στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Η πρωτοβουλία «Greece Race for the Cure» αποτελεί μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, προωθώντας την πρόληψη και την ενημέρωση.

Αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από τα μεσάνυχτα

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνει στις δύο δεξιές λωρίδες της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο τμήμα της από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας από την 00΄ ώρα του Σαββάτου 27-9-2025 και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την 07.00΄ ώρα έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 28-9-2025.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Συγγρού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου:

Σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας (ανερχόμενο) και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις περιοχές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να ακολουθούν πιστά την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων τροχονόμων. Η συνεργασία των πολιτών είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53WHAT THE FACT

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα 20 λεπτά: Προσομοίωση δείχνει τι θα συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας - Προέτρεψε τους Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν τον Τραμπ

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Mokka Coffee: Ηλεκτρική... καφετέρια για τον δρόμο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τα μέλη του “Klingenden Brücke” βρέθηκαν στο Πολυδένδρι: Από το 1949 ξέρουν 70 ελληνικά και συνολικά 1870 τραγούδια σε πρωτότυπες γλώσσες της Ευρώπης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

08:09LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλα είναι δυνατά με σούπερ προσφορά* και δώρο 1 μήνα NOVASPORTS από τη Novibet!

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από τις σφοδρές πλημμύρες

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε ολοκληρώνονται οι πληρωμές των δικαιούχων

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ανανεωμένο Kia Sportage στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοίγει (ξανά) ο δρόμος για σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ - Τι λέει ο Χαρίτσης για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

07:05LIFESTYLE

H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

08:09LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα 20 λεπτά: Προσομοίωση δείχνει τι θα συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ