29 Σεπτεμβρίου 1945: Η νύχτα που το πλοίο Empire Patrol έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

Την 29η Σεπτεμβρίου 1945, το όνειρο της επιστροφής στην πατρίδα μετατράπηκε σε εφιάλτη: Το φορτηγό - επιβατηγό πλοίο Empire Patrol, γεμάτο με ελπίδες, φλόγισε και θρήνησε ανθρώπινες ζωές ανοιχτά της Μεσογείου

Το Empire Patrol «τυλίχθηκε» στις φλόγες

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1945, λίγους μόλις μήνες μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Κύπρος βυθίστηκε στο πένθος από ένα ναυτικό δυστύχημα που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της. Το βρετανικό μεταγωγικό πλοίο Empire Patrol, φορτωμένο με εκατοντάδες Κύπριους εθελοντές που επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά τη λήξη του πολέμου, τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοιχτά της Μεσογείου.

kypros.jpg

Το βρετανικό μεταγωγικό πλοίο Empire Patrol, όπου ξέσπασε η τραγωδία της 29ης Σεπτεμβρίου 1945.

Το Empire Patrol είχε επιταχθεί από τις βρετανικές Aρχές και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτών και υλικού. Εκείνη την ημέρα μετέφερε περίπου 500 Κύπριους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στις δυνάμεις της Αυτοκρατορίας κατά τον πόλεμο. Η ατμόσφαιρα στο πλοίο ήταν γεμάτη συγκίνηση, οι άνδρες ανυπομονούσαν να δουν ξανά τις οικογένειές τους μετά από χρόνια πολεμικών κακουχιών.

kypros1.jpg

Αρχειακή φωτογραφία του βρετανικού πλοίου Empire Patrol, στο οποίο ξέσπασε η μοιραία πυρκαγιά της 29ης Σεπτεμβρίου 1945.

Η φωτιά και ο πανικός

Ξαφνικά, ενώ το πλοίο βρισκόταν κοντά στη Γαύδο, ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με τρομερή ταχύτητα. Το ξύλινο εσωτερικό και οι εύφλεκτες προμήθειες τροφοδότησαν την καταστροφή.

rescue02.jpg

Γυναίκες προσπαθούν να διασωθούν μετά την καταστροφή του πλοίου

empirepatrol

Μέσα σε λίγα λεπτά το Empire Patrol μετατράπηκε σε πύρινη παγίδα. Οι στρατιώτες, πολλοί εκ των οποίων δεν ήξεραν κολύμπι, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ή αναγκάστηκαν να ριχτούν στη θάλασσα.

rescue06.jpg

Το Empire Patrol στις φλόγες

empirepatrol

Σήμα κινδύνου εστάλη αμέσως, και πλοία της περιοχής έσπευσαν για βοήθεια. Ένα ελληνικό εμπορικό, μαζί με άλλα συμμαχικά σκάφη, συμμετείχαν στη διάσωση εκατοντάδων ανδρών. Ωστόσο, η καταστροφή ήταν ήδη βαριά: Τριάντα τρεις Κύπριοι χάθηκαν στις φλόγες ή στα κύματα, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.

kyprosjpg3.jpg

Κύπριοι στρατιώτες που επέστρεφαν από τα μέτωπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, λίγο πριν η επιστροφή τους μετατραπεί σε εφιάλτη.

empirepatrol

Η στιγμή που η Κύπρος «βυθίστηκε» στη θλίψη

Η είδηση έφτασε στην Κύπρο σαν κεραυνός. Οι οικογένειες που περίμεναν με ανυπομονησία την επιστροφή των αγαπημένων τους, βυθίστηκαν σε ανείπωτο πένθος. Οι εφημερίδες της εποχής μίλησαν για «τραγωδία που σκέπασε με μαύρο πέπλο το νησί». Παράλληλα, αναδείχθηκαν ηρωισμοί: Στρατιώτες που βοήθησαν συντρόφους τους να σωθούν, αξιωματικοί που έμειναν μέχρι τέλους στο φλεγόμενο πλοίο για να καθοδηγήσουν την εκκένωση.

4.jpg

Το αεροπλανοφόρο HMS Trouncer, που έσπευσε να συνδράμει στη διάσωση εκατοντάδων επιβατών του φλεγόμενου πλοίου.

empirepatrol

Η μνήμη του Empire Patrol

Η τραγωδία της 29ης Σεπτεμβρίου 1945 δεν ξεχάστηκε. Για τους Κύπριους, το Empire Patrol έγινε σύμβολο του υψηλού τιμήματος που πλήρωσε το νησί στον πόλεμο. Εθελοντές που είχαν πολεμήσει στη Βόρεια Αφρική, στην Ιταλία και σε άλλα μέτωπα, αντί να επιστρέψουν θριαμβευτές, γύρισαν ως μάρτυρες.

two-rescued.jpg

Ο ναύτης Α΄ τάξεως Μπάντινγκ στο νερό, διασώζοντας δύο γυναίκες

empirepatrol

Κάθε χρόνο, μνημόσυνα και εκδηλώσεις τιμής κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, η ειρήνη άργησε να «χαμογελάσει» στην Κύπρο.

rescue09a.jpg

Η Empire Patrol φλέγεται με τις σωστικές λέμβους που προσπαθούν να διασώσουν τον κόσμο από το πλοίο και το νερό.

empirepatrol

