Σε δίκη παραπέμπει την υπόθεση των Τεμπών η πρόεδρος Εφετών Λάρισας - 36 οι κατηγορούμενοι
Απομένει ο προσδιορισμός της δίκης η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα
Σε δίκη παραπέμπει την υπόθεση των Τεμπών η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας.
Η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ακροατήριο, καθώς η Πρόεδρος Εφετών έδωσε σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή σε δίκη των 36 κατηγορουμένων.
Μεταξύ των κατηγορούμενων για τα Τέμπη βρίσκονται στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, απομένουν προς ρύθμιση ορισμένα ζητήματα όπως η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος, η μετάφρασή του στα ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train και ο προσδιορισμός της δίκης η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.