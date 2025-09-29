Σε δίκη παραπέμπει την υπόθεση των Τεμπών η πρόεδρος Εφετών Λάρισας - 36 οι κατηγορούμενοι

Σε δίκη παραπέμπει την υπόθεση των Τεμπών η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας.

Η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ακροατήριο, καθώς η Πρόεδρος Εφετών έδωσε σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή σε δίκη των 36 κατηγορουμένων.

Τα συντρίμμια του επιβατικού συρμού Intercity 62 που εκτελούσε τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και συγκρούστηκε μετωπικά με την εμπορική αμαξοστοιχία 63503 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα SOOC

Μεταξύ των κατηγορούμενων για τα Τέμπη βρίσκονται στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Το μνημείο «Το Δέντρο της Μνήμης – Το Τέλος» για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης SOOC

Σύμφωνα με το larissanet.gr, απομένουν προς ρύθμιση ορισμένα ζητήματα όπως η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος, η μετάφρασή του στα ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train και ο προσδιορισμός της δίκης η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

