Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

«Μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν», όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών.

Χαρακτηριστικά ο Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι «με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Μέχρι τώρα, ο Πάνος Ρούτσι έχει ζητήσει την εκταφή του γιου του, Ντένις, και κάνει απεργία πείνας πάνω από 10 ημέρες.

Νέα αίτημα για εκταφή έχει καταθέσει στο Εφετείο Λάρισας και ο Παύλος Ασλανίδης, ζητώντας DNA και βιοχημικές εξετάσεις. Πρόκειται για το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε ξεχωριστά αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Φλωρίδης για Τέμπη: Το ζήτημα της εκταφής αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη

Το ζήτημα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη, είπε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Αυτό που κάνω είναι να παραθέτω στοιχεία, για να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται. Αυτό που ξέρουμε ότι μία διαμαρτυρία, όποια μορφή κι αν έχει, ξεκινάει όταν υποβάλλεται ένα αίτημα. Όταν αυτό δεν ικανοποιηθεί, ξεκινάει η διαμαρτυρία. Η ανάκριση διήρκησε 2.5 χρόνια, σε αυτά τα χρόνια ο άνθρωπος αυτός δεν εμφανίστηκε ποτέ να θέσει ένα αίτημα», επισήμανε ο υπουργός και πρόσθεσε μιλώντας για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι:

«Παρότι το αίτημα δεν έχει υποβληθεί ευθέως, η εισαγγελία θα απαντήσει αν ακόμη και έμμεσο τρόπο υπάρχει αίτημα. Εάν η δύσκολη διαμαρτυρία γινόταν, αφού έδινε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να απαντήσει, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις δύο ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου: «Ο Άρειος Πάγος είπε, απευθυνόμενος προς τους συγγενείς, ότι κανένα από τα δικαιώματά σας, τα οποία ασκήσατε, κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως και ενδεχομένος να μην έγιναν δεκτά, αυτά τα δικαιώματα δεν χάνονται, και μπορείτε να τα θέσετε κυριαρχικά από την αρχή στο δικαστήριο που θα ξεκινήσει. Είναι λογικό τα αιτήματα αυτά να τεθούν στο δικαστήριο, τα οποία θα τα δει και θα τα εξετάσει».

