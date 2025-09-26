Φλωρίδης για Τέμπη: Το ζήτημα της εκταφής αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη

Το ζήτημα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη, είπε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Αυτό που κάνω είναι να παραθέτω στοιχεία, για να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται. Αυτό που ξέρουμε ότι μία διαμαρτυρία, όποια μορφή κι αν έχει, ξεκινάει όταν υποβάλλεται ένα αίτημα. Όταν αυτό δεν ικανοποιηθεί, ξεκινάει η διαμαρτυρία. Η ανάκριση διήρκησε 2.5 χρόνια, σε αυτά τα χρόνια ο άνθρωπος αυτός δεν εμφανίστηκε ποτέ να θέσει ένα αίτημα», επισήμανε ο υπουργός και πρόσθεσε μιλώντας για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι:

«Παρότι το αίτημα δεν έχει υποβληθεί ευθέως, η εισαγγελία θα απαντήσει αν ακόμη και έμμεσο τρόπο υπάρχει αίτημα. Εάν η δύσκολη διαμαρτυρία γινόταν, αφού έδινε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να απαντήσει, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις δύο ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου: «Ο Άρειος Πάγος είπε, απευθυνόμενος προς τους συγγενείς, ότι κανένα από τα δικαιώματά σας, τα οποία ασκήσατε, κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως και ενδεχομένος να μην έγιναν δεκτά, αυτά τα δικαιώματα δεν χάνονται, και μπορείτε να τα θέσετε κυριαρχικά από την αρχή στο δικαστήριο που θα ξεκινήσει. Είναι λογικό τα αιτήματα αυτά να τεθούν στο δικαστήριο, τα οποία θα τα δει και θα τα εξετάσει».

