Φλωρίδης: «Στόχος κάποιων να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε έντονη κριτική σε πολιτικούς και δικηγόρους που, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να αναβιώσουν θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, τόνισε ότι τέτοιες προσπάθειες στερούνται βάσης και αποσκοπούν στην καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας.

Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε ως «απάτη» την υπόθεση που προωθήθηκε από ορισμένους πολιτικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό περί παράνομου φορτίου στο τρένο, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη θεωρία έχει ήδη καταρρεύσει χάρη στις έρευνες. «Προσπαθούν να επαναφέρουν το ζήτημα της συνωμοσίας του ξυλολίου, όμως όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έχουν απορριφθεί από την ανάκριση και τους κορυφαίους πραγματογνώμονες», δήλωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε δικηγόρους όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι με τα αιτήματα για νέες έρευνες επιχειρούν να καθυστερήσουν την έναρξη της δίκης. «Ο στόχος τους είναι να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη, γιατί όσο καθυστερεί, δεν αποκαλύπτεται η αλήθεια. Όταν η δίκη αρχίσει, όλα τα στοιχεία θα βγουν στο φως και ο ελληνικός λαός θα μάθει τι πραγματικά συνέβη», πρόσθεσε.

Η δήλωση του υπουργού ήρθε ως απάντηση στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για νέες τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του. Ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε πως όλα τα αιτήματα των συγγενών θα εξεταστούν με την έναρξη της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

«Η ανάκριση βασίστηκε σε εκθέσεις των καλύτερων ειδικών και απέκλεισε την ύπαρξη παράνομου φορτίου, όπως υποστήριζαν ορισμένοι», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία χωρίς παρεμβάσεις που αποπροσανατολίζουν.