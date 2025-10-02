Διακοπές νερού την Πέμπτη (2/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Μιαούλη και Υψηλάντου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Βαλτετσίου και Γεωρ. Σεφέρη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΙΚΑΙΑ, EKTAKTH
ΝΙΚΑΙΑ
Αρχιμήδους και Λάμπρου Κατσώνη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΥΚΗ, EKTAKTH
ΠΕΥΚΗ
Αγρινίου και Λαρίσης
