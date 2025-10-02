ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση

Newsbomb

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δειγματοληψία παρτίδας τροφίμου με στοιχεία «Φράουλα αποξηραμένη με χυμό μήλου φυσικής όσμωσης» προέβη το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ έτους 2025 για τον έλεγχο προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων.

Πρόκειται για προϊόν προέλευσης Σερβίας σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας SJAG0425 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 23/04/2026 που διατίθεται από την επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ ΟΕ» με έδρα στον 1ο χλμ Λαγκαδά-Κολχικού.

Το προϊόν, εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Y. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg, αλλά στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σημειώνεται ότι το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg είναι αλλεργιογόνα συστατικά και μπορούν να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά.

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω μη κανονικό – μη ασφαλές προϊόν, από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί την επίμαχη παρτίδα του προϊόντος και έχουν αλλεργία στα θειώδη να μην το καταναλώσουν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Γυναίκα παγιδεύτηκε σε λακκούβα γεμάτη νερό!

17:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

in-Touch: 10 Χρόνια Δημιουργίας, Εμπιστοσύνης και Εξέλιξης

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: Απεργία πείνας ξεκίνησαν οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πουτιν απαντά σε Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση από τη Ρωσία για τους πυραύλους Tomahawk - Φόβοι για κλιμάκωση

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πόσο είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη σύνταξη - Μεγαλώνουν οι ανισότητες

16:52ΚΟΣΜΟΣ

«Τρολάρισμα» Έντι Ράμα κατά Τραμπ για τον τερματισμό του «πολέμου» Αλβανίας-Αζερμπαϊτζάν - Βίντεο

16:50LIFESTYLE

Άλκηστις Αλεξανδράτου: Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον αγαπημένο της Άντι

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Shein θα ανοίξει μόνιμα φυσικά καταστήματα στη Γαλλία

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη: Τέλος στην ανοχή - Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλη τη χώρα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Εκτός λειτουργίας στάσεις στη Γραμμή 7 λόγω της νεροποντής

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ η Γκρέτα Τουνμπεργκ και οι «ακτιβιστές» του στολίσκου για τη Γάζα - Αναμένεται η απελασή τους

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση - «Τρομοκρατική ενέργεια»

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικός εντόπισε δολοφόνο των Ναζί με τη βοήθεια ΑΙ - Η ανατριχιαστική φωτογραφία της εκτέλεσης

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες υποψιάζονται ότι λάβαμε σήμα από παράλληλο σύμπαν μέσω σκουληκότρυπας

16:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Casino Loutraki: 30 Χρόνια Λάμψης – με τη μεγαλύτερη δωροθεσία στην ιστορία του

16:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση»

16:11LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς που καθήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πουτιν απαντά σε Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση από τη Ρωσία για τους πυραύλους Tomahawk - Φόβοι για κλιμάκωση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στην Αθήνα από τη νεροποντή: Δέντρο ξεριζώθηκε, έπεσε πάνω σε φορτηγάκι και scooter τραυματίζοντας τον οδηγό στην Εμμανουήλ Μπενάκη - Φωτογραφίες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Μούδιασε όλο το σώμα μου», ήταν τα τελευταία λόγια της 28χρονης πριν χάσει τη ζωή της

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απατεώνες εξαπατούν ηλικιωμένους: Η στιγμή που αρπάζουν τιμαλφή, τα βάζουν σε κουβά και... γίνονται καπνός - Δείτε βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… αντισυλληπτικό της μητέρας του

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πόσο είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη σύνταξη - Μεγαλώνουν οι ανισότητες

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Δεν θα ζητήσω αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Μάντσεστερ: «Γύρνα πίσω... έχει βόμβα, φύγε» - Φόβοι ότι ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά ο δράστης

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση - «Τρομοκρατική ενέργεια»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ η Γκρέτα Τουνμπεργκ και οι «ακτιβιστές» του στολίσκου για τη Γάζα - Αναμένεται η απελασή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ