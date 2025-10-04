Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Μια έκθεση διαφορετική από τις άλλες -«Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή»

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης φιλοδοξεί να μας κάνει να μεταβάλλουμε τρόπο που βλέπουμε τα ζώα...

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Μια έκθεση διαφορετική από τις άλλες -«Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή»

Άποψη εγκατάστασης: Maarten Vanden Eynde, Homo stupidus stupidus, 2008. Ιδιωτική συλλογή, Σλοβενία | Nabil Boutros, Celebrities / Ovine Condition, 2014. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη. Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

c.PARIS_TAVITIAN
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποια είναι σήμερα η αληθινή σχέση μας με τα ζώα; Πίσω από κάθε βλέμμα που ανταλλάσσουμε με ένα ζώο, κρύβεται μια μικρή ιστορία αποξένωσης, μια αμφιθυμία γεμάτη θαυμασμό και αδιαφορία – κι ένα ανομολόγητο χρέος προς κάθε πλάσμα που μοιράζεται τον κόσμο μας.

Στον σύγχρονο ρυθμό ζωής, τα ζώα μετατράπηκαν σταδιακά σε «σκιές» που κινούνται διακριτικά μέσα στους δρόμους, πίσω από γυάλινους τοίχους, ή συρρικνωμένα σε αφανή ράφια καταστημάτων, λησμονημένα από τη συλλογική μας συνείδηση. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, ως κοινωνία, απέναντι στα ζώα; Μπορούμε πραγματικά να συζητούμε για περιβαλλοντική δικαιοσύνη και να αφήνουμε στο περιθώριο την ίδια τη μη ανθρώπινη ζωή;

526635f3-6c49-3073-cac9-206af0853b46.jpg

Lynn Hershman Leeson The Infinity Engine, 2014 (λεπτομέρεια), Πολυμεσική εγκατάσταση Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας, της Γκαλερί Altman Siegel, Σαν Φρανσίσκο και της Γκαλερί Bridget Donahue, Νέα Υόρκη, Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

c.PARIS_TAVITIAN

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δίνει δυναμική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα με την έκθεση Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή, σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου. Είναι τολμηρή, πολυφωνική και σπάνια διοργάνωση: πάνω από 60 καλλιτέχνες από 25 χώρες, περισσότερα από 200 έργα καταλαμβάνουν κάθε όροφο του Μουσείου – ένα σιωπηλό αλλά εύγλωττο κάλεσμα για ενσυναίσθηση, διάλογο και αναθεώρηση της θέσης των ζώων στον κόσμο μας.

Εμπνευσμένη από το εμβληματικό βιβλίο του John Berger, η έκθεση «ξεδιπλώνει» τις διαδρομές της ανθρώπινης ιστορίας που οδήγησαν στην περιθωριοποίηση των ζώων: από συνταξιδιώτες στη ζωή και το μύθο, έγιναν σταδιακά αντικείμενα, θέαμα, ή ακόμη και «προϊόντα». Χάσαμε τον συναισθηματικό δεσμό – και μαζί του, την προσωπική ευθύνη απέναντί τους. Η βιομηχανική εκμετάλλευση, η αστική απομόνωση, η καταστροφή των ενδιαιτημάτων, η επιστημονική «απογύμνωση» της μοναδικής φύσης τους, όλα γίνονται σκηνές ενός καθημερινού θεάτρου αποξένωσης και σιωπής.

f433933d-21d4-4c08-9af9-917bb91d53ab.jpg

Maarten Vanden Eynde Taxonomic Trophies, 2005 – εν εξελίξει (λεπτομέρεια) Κλαδιά, ξύλο και μεταλλικά πλακίδια με ονόματα, Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

c.PARIS_TAVITIAN

Το ταξίδι της έκθεσης ξεκινά στο υπόγειο του μουσείου, εκεί που διασταυρώνονται οι μνήμες της αποικιοκρατίας, της τεχνολογικής και βιομηχανικής προόδου και των πρώτων μαζικών καταστροφών του ζωικού βασιλείου. Στους ψηλότερους ορόφους, έργα μένουν να μαρτυρήσουν επιζήμιες πρακτικές, να αποκαλύψουν τις δυνατότητες ακτιβισμού και νέες μορφές γνώσης. Στην κορυφή, η τέχνη και το παιχνίδι γίνονται σύμμαχοι για να οραματιστούμε έναν επόμενο κόσμο, όπου τα ζώα θα βρουν ξανά τη φωνή, τη δημιουργικότητα και την αξιοπρέπειά τους, και όπου άνθρωπος και μη ανθρώπινη ζωή θα συνυπάρχουν σε αρμονία.

Η Why Look at Animals? δεν είναι απλώς μια έκθεση εικόνων- είναι ένα κάλεσμα να δούμε το ζώο απέναντί μας με τα μάτια της δικαιοσύνης, της συντροφικότητας, της ενσυναίσθησης. Να σηκώσουμε το βάρος που η ιστορία και η καθημερινότητά μας έχουν φορτώσει στις πλάτες αυτών των πλασμάτων. Και να αναγνωρίσουμε πως το μέλλον του πλανήτη –και το δικό μας– είναι αξεδιάλυτα δεμένο με το μέλλον όλων των υπάρξεων που μοιράζονται το σπίτι μας: τη γη.

0fa1c68f-87a2-622f-356f-1644b3922b99.jpg

Άποψη εγκατάστασης: Maarten Vanden Eynde, Homo stupidus stupidus, 2008. Ιδιωτική συλλογή, Σλοβενία | Nabil Boutros, Celebrities / Ovine Condition, 2014. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη. Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

c.PARIS_TAVITIAN

Γιατί τελικά δεν κοιτάζουμε τα ζώα… Τα ζώα μας κοιτούν πίσω. Και μέσα σε αυτό το βλέμμα υπάρχει η πιο βαθιά ερώτηση για το ήθος, τη δικαιοσύνη και τη συλλογική μας μοίρα.

Η έκθεση Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή αποτελεί τον πυρήνα ενός μεγάλου δημόσιου διαλόγου που θέτει στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συζήτησης δικαιώματα που παρέμεναν σιωπηρά. Το ΕΜΣΤ καλεί τους επισκέπτες να αναλογιστούν, να αισθανθούν και να πράξουν, υψώνοντας επιτέλους το ανάστημά μας απέναντι στην αδικία που διαπράττεται σε βάρος της ζωής που σπάνια είναι ορατή, αλλά πάντα παρούσα γύρω μας.

f6b9f4a1-26f2-1645-9390-1cf9029b874c.jpg

Radha D’Souza and Jonas Staal Comrades in Extinction, 2020 - 2021 (άποψη εγκατάστασης, λεπτομέρεια) Εγκατάσταση με ξύλο, ελαιογραφία τοπίου και ζωγραφική με γκουάς, Παραγωγή του ΕΜΣΤ, Ευγενική παραχώρηση του Studio Jonas Staal, Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

c.PARIS_TAVITIAN

Η έκθεση

Αφετηρία της έκθεσης είναι ο όροφος -1 του μουσείου. Εδώ εξετάζονται τα αλληλένδετα φαινόμενα της αποικιοκρατίας, της εκβιομηχάνισης και της τεχνολογικής «προόδου», που οδήγησαν στην πρώτη μεγάλης κλίμακας καταστροφή βιότοπων και στη βίαιη εκμετάλλευση ζώων. Από το ισόγειο και πάνω, οι επισκέπτες θα συναντήσουν έργα που εστιάζουν στην κατάσταση των ζώων σήμερα: πώς επιβιώνουν σε αστικά περιβάλλοντα, αλλά και παραδείγματα ακτιβισμού για τα δικαιώματά τους και νέες μορφές γνώσης σχετικά με αυτά, μεταξύ άλλων. Τέλος, στον τέταρτο όροφο του μουσείου διασταυρώνονται η ποιητική, ο οικοφεμινισμός, ο ανιμισμός, το παιχνίδι, η δημιουργικότητα και το χιούμορ και τα ζώα διεκδικούν την χαμένη αξιοπρέπειά τους, ενώ καλούμαστε να φανταστούμε έναν μελλοντικό κόσμο με πιο αρμονική διαειδική συνύπαρξη και συνεργασία.

ef8f19c2-c3c9-1dce-ba84-21b16f8e102a.jpg

Δημήτρης Τσουμπλέκας Birds at 5 o' clock in the Morning (Diorama), 2025 Εγκατάσταση μικτής τεχνικής, Ηχοτοπίο: Nalyssa Green, Ανάθεση και παραγωγή του ΕΜΣΤ, Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη, Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

c.PARIS_TAVITIAN



Στην Έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet & Benoît Mangin), Sammy Baloji, John Berger, Mike Dibb & Chris Rawlence, Ευριπίδης Βαβούρης, Κωστής Βελώνης, Elisabetta Benassi, Kasper Bosmans, Rossella Biscotti, Xavi Bou, Nabil Boutros, David Brooks, Ang Siew Ching, David Claerbout, Marcus Coates, Sue Coe, Simona Denicolai & Ivo Provoost, Mark Dion, Maarten Vanden Eynde, Jakup Ferri, Αλέξανδρος Γεωργίου, Igor Grubić, Laura Gustafsson & Terike Haapoja, Joseph Havel, Lynn Hershman Leeson, Annika Kahrs, Μενέλαος Καραμαγγιώλης, Anne Marie Maes, Britta Marakatt-Labba, Lin May Saeed, Νίκος Μάρκου, Άγγελος Μεργές, Wesley Meuris, Tiziana Pers, Πάρις Πετρίδης, Τζάνις Ράφα, Minna Rainio & Mark Roberts, Marta Roberti, Mostafa Saifi Rahmouni, Πάνος Σκλαβενίτης, Jonas Staal, Daniel Steegmann Mangrané, Oussama Tabti, Emma Talbot, Νίκος Τρανός, Μαρία Τσάγκαρη, Δημήτρης Τσουμπλέκας, Cheng Xinhao, Driant Zeneli.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Επιστροφή τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα προ κρίσης επίπεδα στην Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: «Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα», λένε οι δικηγόροι της Βεντούρα μετά την καταδίκη του ράπερ

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

08:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το Colt, αποκλειστικά SUV στη γκάμα της Mitsubishi

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζορτζ Χάρντι - Ο τελευταίος πιλότος που πολέμησε στην Ευρώπη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

08:32ΕΘΝΙΚΑ

Αιγαίο: Το Πίρι Ρέις βόρεια της Μυτιλήνης - Ξεκινά η Navtex της Τουρκίας - Πώς απαντά η Ελλάδα

08:30LIFESTYLE

Άννα Μπιθικώτση: «Έχω το τελευταίο δάκρυ του πατέρα μου σε ένα μαντήλι»

08:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Μόνο(ς) ο Χουάντσο…» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (04/10)

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

08:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H VW απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους που ειδικεύονται στις… κοπάνες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Μια έκθεση διαφορετική από τις άλλες μας καλεί σε «δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Τι θα γίνει με τους κρατούμενους ακτιβιστές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

07:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλητής Ελλάδος ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης στα 5 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Ξαφνικά στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τις Belhara

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνια και τροχαία: Πού επιτρέπεται τελικά να κινούνται; - Ειδικός απαντά στο Newsbomb

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ