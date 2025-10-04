Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Η μηχανή προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα στην Αργυρούπολη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό οδηγού και συνεπιβάτιδος

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αργυρούπολη. Μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την τροχαία

