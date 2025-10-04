Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

Η στιγμή της πρόσκρουσης της μηχανής σε κολόνα

Βίντεο ντοκουμέντο του τροχαίου δυστυχήματος στην Αργυρούπολη είδε το φως της δημοσιότητας με εικόνες που κόβουν την ανάσα, καθώς ο 21χρονος οδηγός μηχανής, στην προσπάθειά του να κάνει έναν επικίνδυνο ελιγμό προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στη μηχανή επέβαινε κι ένα κορίτσι που είχε τον ίδιο τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι ταυτοποιήθηκε. Ήταν γεννημένη το 2006.

Η μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως, όταν εξετράπη της πορείας της.

Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.