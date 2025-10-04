Η ποδοσφαιρική φανέλα που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου

Χθες στο γήπεδο των Μισιρίων η ομάδα του ΑΟ Άρη Ρεθύμνου πραγματοποίησε τον καθιερωμένο της αγιασμό. Εκεί, παρευρέθηκε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο οποίος και τέλεσε τον Αγιασμό. Ο ίδιος μίλησε στους παρευρισκομένους και στα παιδιά με τρυφερά λόγια, δίνοντας τις ευχές του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας