Η ποδοσφαιρική φανέλα που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου
Ο αγιασμός στα Μισίρια και το δώρο ενθουσίασε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χθες στο γήπεδο των Μισιρίων η ομάδα του ΑΟ Άρη Ρεθύμνου πραγματοποίησε τον καθιερωμένο της αγιασμό. Εκεί, παρευρέθηκε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο οποίος και τέλεσε τον Αγιασμό. Ο ίδιος μίλησε στους παρευρισκομένους και στα παιδιά με τρυφερά λόγια, δίνοντας τις ευχές του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:26 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: Θριαμβευτική επιστροφή του Ηρακλή
21:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Στο ντέρμπι χωρίς Πέλκα και Τσάλοφ οι Θεσσαλονικείς
20:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η ποδοσφαιρική φανέλα που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου
20:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ξανά χωρίς Ντέσερις και Πελίστρι οι «πράσινοι»
19:58 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Θρίαμβος ΟΦΗ με τριάρα στον Άρη – Πρώτη νίκη του Πανσερραϊκού
17:30 ∙ WHAT THE FACT