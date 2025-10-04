Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Πήγε να περάσει τον δρόμο και την παρέσυρε λεωφορείο

Παραλίγο τραγωδία στην περιοχή Ταραμπούρα στην Πάτρα το απόγευμα του Σαββάτου (4/10).

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα συνέβησαν όταν μία 75χρονη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την οδό Ανθείας, ωστόσο, κάτω από άγνωστες συνθήκες την παρέσυρε το αστικό λεωφορείο που περνούσε εκείνη την ώρα.

Ο οδηγός πρόλαβε και ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Την άτυχη 75χρονη παρέλαβε άμεσα ασθενοφόρο που την μετέφερε στο νοσοκομείο.

