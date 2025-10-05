Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο: ΙΧ εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Διασωληνώθηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στην Γέφυρα Αχελώου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στις 13:30 περίπου το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) σε δρόμο που οδηγεί από το ύψος της Γέφυρας Αχελώου προς τα Καλύβια Αγρινίου όταν το όχημα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τουμπάρει και να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του ο οδηγός.

Η κινητοποίηση τόσο της αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς μετέβησαν στο σημείο και έστησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού. Ο οποίος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του οχήματος σε σοβαρή κατάσταση.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου διασωληνώθηκε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο μέση ηλικίας καταγόμενο από χωριό της ευρύτερης περιοχής.

Για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ενεργείται η προβλεπόμενη έρευνα από την Τροχαία Αγρινίου.

