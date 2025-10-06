Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς

Η διακοπή της κυκλοφορίας πραγματοποείται λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ

Διακοπή κυκλοφορίας στην κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποείται στην περιοχή της Ομόνοιας.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κολοκυνθούς από το ύψος της οδού Αχιλλέως, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

