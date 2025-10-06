Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς
Η διακοπή της κυκλοφορίας πραγματοποείται λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακοπή κυκλοφορίας στην κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποείται στην περιοχή της Ομόνοιας.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κολοκυνθούς από το ύψος της οδού Αχιλλέως, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Σοβαρότητα και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία
11:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς
11:23 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ProntoPegno: Μετατρέποντας Πολύτιμα Αντικείμενα σε Ψυχική Ηρεμία
11:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα
11:08 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός... οι Ακόλουθοι του Ήλιου πάντα κερδίζουν!
11:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: Άγριο ξύλο σε σουίτα - Ενεπλάκη και πρώην πρόεδρος
11:00 ∙ WHAT THE FACT
Η μπάμια μπορεί να είναι μια φυσική λύση στο πρόβλημα των μικροπλαστικών
10:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: «Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση»
17:30 ∙ WHAT THE FACT