Διακοπές νερού την Τρίτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη , σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΥΨΕΛΗ
Κρίσσης και Γερανών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Αχαΐας και Βελεστίνου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ
Ελευσινίων και Ηλείας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ, EKTAKTH
ΙΛΙΟΝ
Κρωπίας και Κλεισούρας, ΟΡΙΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, EKTAKTH
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ελευσινίων και Ηλείας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Αντιγόνης και Χαραυγής
