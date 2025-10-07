Διακοπές νερού την Τρίτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τρίτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη , σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΚΥΨΕΛΗ
    Κρίσσης και Γερανών
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Αχαΐας και Βελεστίνου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
    ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ
    Ελευσινίων και Ηλείας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΙΛΙΟΝ, EKTAKTH
    ΙΛΙΟΝ
    Κρωπίας και Κλεισούρας, ΟΡΙΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, EKTAKTH
    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
    Ελευσινίων και Ηλείας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
    ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    Αντιγόνης και Χαραυγής

