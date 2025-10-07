Κέρκυρα: Ο άνθρωπος που ξεναγεί δωρεάν συμπολίτες του προσφέροντας μία «βόλτα» στην ιστορία

Ο κ. Τζίκας ανέλαβε το έργο της ενημέρωσης των συμπολιτών του, μέσω της ιστοσελίδας του, η οποία εστιάζει στα οχυρωματικά έργα της πόλεως.

Newsbomb

Κέρκυρα: Ο άνθρωπος που ξεναγεί δωρεάν συμπολίτες του προσφέροντας μία «βόλτα» στην ιστορία

Unsplash

Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Θεόφιλος Τζίκας, ιστορικός ερευνητής που ασχολείται επί δεκαπέντε χρόνια με την ιστορική έρευνα, προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις στην Κέρκυρα προσκαλώντας όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το νησί - και δεν έχουν την δυνατότητα να εντρυφήσουν στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες - να κάνουν μια «βόλτα» στην ιστορία.

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους, ίσως γιατί την θεωρούν δεδομένη, όπως και τους χώρους όπου αυτή εκτυλίχθηκε. Ο κ. Τζίκας ανέλαβε το έργο της ενημέρωσης των συμπολιτών του, μέσω της ιστοσελίδας του, η οποία εστιάζει στα οχυρωματικά έργα της πόλεως.

«Οι ενημερωτικές συναντήσεις και οι δωρεάν περιηγήσεις είναι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας αφιερωμένο στις οχυρώσεις της Κέρκυρας, το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλεως, με ιστορία που ξεκινά από τα μεσοβυζαντινά χρόνια και συνεχίζεται έως σήμερα.

κέρκυρα

Unsplash

Αυτές οι οχυρώσεις λειτούργησαν για 12 περίπου αιώνες έως την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, αλλά και κατά την σύγχρονη εποχή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Κερκυραίοι έβρισκαν προστασία στο φρούριο.

Είναι άγνωστες οι πληροφορίες για τα φρούρια όχι μόνο το Παλαιό, αλλά και για τα άλλα τρία που δέσποζαν στο νησί από τον βορρά έως τον νότο, καθώς είχαν απαξιωθεί από το νεότερο ελληνικό κράτος, αλλά όπως λέει ο κ. Τζίκας «ο κόσμος διψάει να μάθει και αυτός είναι ο σκοπός λειτουργίας της ιστοσελίδας του, να αναγνωρίσουν την αξία των οχυρώσεων και να αφυπνιστούν ως προς την ανάγκη προστασίας και ανάδειξής τους».

Η παλαιά πόλη είναι ένα μοναδικό μνημείο που ξεπροβάλει ανάμεσα σε νεόκτιστες οικοδομές, οι οποίες με την παρουσία τους ασεβούν στο παρελθόν και στην πολυτάραχη ιστορία.

Εκτεθειμένη στις επιθέσεις διαφόρων βαρβάρων, των Βανδάλων και των Γότθων τον 5ο και 6ο αιώνα και αργότερα των Σαρακηνών από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα, οπότε υπέστη την επιδρομή των Νορμανδών, η Κέρκυρα επιβίωσε χωρίς κάποια προστασία από τους βυζαντινούς.

κέρκυρα

Unsplash

Είναι χαρακτηριστικό των φοβερών επιθέσεων που δέχθηκε η πόλη τον 16ο αι., ότι οι κάτοικοι θεώρησαν ύψιστη αναγκαιότητα να ενισχύσουν τα φρούρια και τα τείχη και για αυτόν τον λόγο κατεδάφισαν περίπου 2.000 κατοικίες και ναούς.

Η ουσιώδης προστασία της Κερκύρας ήρθε από την γαληνοτάτη δημοκρατία των δόγηδων, στους οποίους προσέτρεχαν οι κάτοικοι ζητώντας βοήθεια. Σε ένα μεσοδιάστημα μεταξύ των βυζαντινών και νορμανδικών επιθέσεων, το 1537 ο διάσημος στρατιωτικός αρχιτέκτονας Michele Sanmicheli, διαμόρφωσε το αμυντικό σύστημα των προμαχώνων και την ξύλινη γέφυρα που σηκωνόταν για να αποτρέψει την εισβολή στο φρούριο.

Από την περιτειχισμένη Ακρόπολη οι πέτρινες σκάλες οδηγούν στους δύο οχυρωμένους πύργους, από όπου σήμερα οι επισκέπτες θαυμάζουν την θέα προς την θάλασσα, αλλά στο παρελθόν ήταν το παρατηρητήριο των Βενετών στρατιωτών για να βλέπουν στον ορίζοντα τα κατάρτια των εχθρικών πλοίων και να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τους απρόσκλητους επισκέπτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 7/10/2025

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας λόγω πορείας στην Ισραηλινή πρεσβεία

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Η στιγμή της σύλληψης των Τούρκων με τα 147 όπλα στον Έβρο - Βίντεο-ντοκουμέντο

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην Κηφισίας: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε πορεία για την Παλαιστίνη - Βίντεο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 πιο παράξενα μουσεία της Ευρώπης - Από ταριχευμένους βατράχους μέχρι εκθέσεις για υπονόμους

21:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς τα βιντεοπαιχνίδια διαμορφώνουν μια γενιά αγοριών: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Ρούτσι: Εμείς δεν κάνουμε παραγγελιές στη Δικαιοσύνη

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου: Πολιτικό σκιάχτρο ο Τσίπρας

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Καναδό πρωθυπουργό: «Μας γ@@@@ε με τους δασμούς, κι εσείς και οι Ευρωπαίοι»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα με λεία 26.000 ευρώ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

20:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης κατά Βάρρα: Δεν ζήτησα την παραίτησή του για τους λόγους που επικαλείται - Όλες οι αντιδράσεις

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ο άνθρωπος που ξεναγεί δωρεάν συμπολίτες του προσφέροντας μία «βόλτα» στην ιστορία

19:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τιμήσει τους πρωταγωνιστές σινεμά της δεκαετίας του ’60

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην Κηφισίας: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε πορεία για την Παλαιστίνη - Βίντεο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Καναδό πρωθυπουργό: «Μας γ@@@@ε με τους δασμούς, κι εσείς και οι Ευρωπαίοι»

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Ρούτσι: Εμείς δεν κάνουμε παραγγελιές στη Δικαιοσύνη

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

20:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης κατά Βάρρα: Δεν ζήτησα την παραίτησή του για τους λόγους που επικαλείται - Όλες οι αντιδράσεις

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ