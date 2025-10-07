Κέρκυρα: Ο άνθρωπος που ξεναγεί δωρεάν συμπολίτες του προσφέροντας μία «βόλτα» στην ιστορία

Ο Θεόφιλος Τζίκας, ιστορικός ερευνητής που ασχολείται επί δεκαπέντε χρόνια με την ιστορική έρευνα, προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις στην Κέρκυρα προσκαλώντας όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το νησί - και δεν έχουν την δυνατότητα να εντρυφήσουν στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες - να κάνουν μια «βόλτα» στην ιστορία.

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους, ίσως γιατί την θεωρούν δεδομένη, όπως και τους χώρους όπου αυτή εκτυλίχθηκε. Ο κ. Τζίκας ανέλαβε το έργο της ενημέρωσης των συμπολιτών του, μέσω της ιστοσελίδας του, η οποία εστιάζει στα οχυρωματικά έργα της πόλεως.

«Οι ενημερωτικές συναντήσεις και οι δωρεάν περιηγήσεις είναι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας αφιερωμένο στις οχυρώσεις της Κέρκυρας, το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλεως, με ιστορία που ξεκινά από τα μεσοβυζαντινά χρόνια και συνεχίζεται έως σήμερα.

Αυτές οι οχυρώσεις λειτούργησαν για 12 περίπου αιώνες έως την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, αλλά και κατά την σύγχρονη εποχή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Κερκυραίοι έβρισκαν προστασία στο φρούριο.

Είναι άγνωστες οι πληροφορίες για τα φρούρια όχι μόνο το Παλαιό, αλλά και για τα άλλα τρία που δέσποζαν στο νησί από τον βορρά έως τον νότο, καθώς είχαν απαξιωθεί από το νεότερο ελληνικό κράτος, αλλά όπως λέει ο κ. Τζίκας «ο κόσμος διψάει να μάθει και αυτός είναι ο σκοπός λειτουργίας της ιστοσελίδας του, να αναγνωρίσουν την αξία των οχυρώσεων και να αφυπνιστούν ως προς την ανάγκη προστασίας και ανάδειξής τους».

Η παλαιά πόλη είναι ένα μοναδικό μνημείο που ξεπροβάλει ανάμεσα σε νεόκτιστες οικοδομές, οι οποίες με την παρουσία τους ασεβούν στο παρελθόν και στην πολυτάραχη ιστορία.

Εκτεθειμένη στις επιθέσεις διαφόρων βαρβάρων, των Βανδάλων και των Γότθων τον 5ο και 6ο αιώνα και αργότερα των Σαρακηνών από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα, οπότε υπέστη την επιδρομή των Νορμανδών, η Κέρκυρα επιβίωσε χωρίς κάποια προστασία από τους βυζαντινούς.

Είναι χαρακτηριστικό των φοβερών επιθέσεων που δέχθηκε η πόλη τον 16ο αι., ότι οι κάτοικοι θεώρησαν ύψιστη αναγκαιότητα να ενισχύσουν τα φρούρια και τα τείχη και για αυτόν τον λόγο κατεδάφισαν περίπου 2.000 κατοικίες και ναούς.

Η ουσιώδης προστασία της Κερκύρας ήρθε από την γαληνοτάτη δημοκρατία των δόγηδων, στους οποίους προσέτρεχαν οι κάτοικοι ζητώντας βοήθεια. Σε ένα μεσοδιάστημα μεταξύ των βυζαντινών και νορμανδικών επιθέσεων, το 1537 ο διάσημος στρατιωτικός αρχιτέκτονας Michele Sanmicheli, διαμόρφωσε το αμυντικό σύστημα των προμαχώνων και την ξύλινη γέφυρα που σηκωνόταν για να αποτρέψει την εισβολή στο φρούριο.

Από την περιτειχισμένη Ακρόπολη οι πέτρινες σκάλες οδηγούν στους δύο οχυρωμένους πύργους, από όπου σήμερα οι επισκέπτες θαυμάζουν την θέα προς την θάλασσα, αλλά στο παρελθόν ήταν το παρατηρητήριο των Βενετών στρατιωτών για να βλέπουν στον ορίζοντα τα κατάρτια των εχθρικών πλοίων και να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τους απρόσκλητους επισκέπτες.

