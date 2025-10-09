Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο - Εκτινάχθηκε γυναίκα οδηγός

Σοβαρό τροχαίο στα της Μποζαΐτικα της Πάτρας

Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο - Εκτινάχθηκε γυναίκα οδηγός
Eurokinissi
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/10) στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, δίκυκλο στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα συγκρούστηκε με ΙΧ οδό Διγενή Ακρίτα στα Μποζαΐτικα.

Η γυναίκα εκτινάχτηκε στο οδόστρωμα και στο σημείο επικράτησε πανικός. Άμεσα εκλήθη ασθενοφόρο και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Τραυματίστηκε αλλά όχι πολύ σοβαρά.

Έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

