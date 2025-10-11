Θρήνος στα Καλύβια: Πέθανε ο γιατρός Κωνσταντίνος Μαραγιάννης

Θλίψη σκόρπισε στην ιατρική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία των Καλυβίων η είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Μαραγιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Ο Κωνσταντίνος Μαραγιάννης υπηρέτησε με αφοσίωση το ιατρικό λειτούργημα ως Γενικός Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, όπου εργάστηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ήταν ένας άνθρωπος με σεμνότητα, ήθος και αυταπάρνηση, που έδινε καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό για να προσφέρει «ζωή» σε όσους είχαν ανάγκη.

Παράλληλα, με την ίδια αγάπη και προθυμία, στήριξε νέους ασκούμενους γιατρούς, μεταδίδοντας με θέρμη τις γνώσεις και την εμπειρία του. Για τον ίδιο, η ιατρική δεν ήταν απλώς επάγγελμα, αλλά τρόπος ζωής, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

Ο ξαφνικός του θάνατος αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό στους συναδέλφους και στους ασθενείς που τον εμπιστεύονταν, αλλά και στην οικογένεια που τόσο αγαπούσε.