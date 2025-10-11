Πάτρα: Γονείς παράτησαν το 17χρονο παιδί με αυτισμό σε κέντρο και αρνούνται να το παραλάβουν

Τους γονείς 17χρονου αγοριού με αυτισμό αναζητά η Αστυνομία στην Πάτρα, καθώς, όπως αναφέρει το κέντρο ημερήσιας φροντίδας, τον εγκατέλειψαν εκεί αρνούμενοι να τον παραλάβουν στο τέλος της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανήλικο παρέλαβε τελικά η γιαγιά του.

Ο 53χρονος πατέρας του 17χρονου φαίνεται πως μετέφερε χθες το απόγευμα τον γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22.00 το βράδυ, την ώρα που οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.