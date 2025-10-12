Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής - στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ επιχειρεί και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και άλλες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
