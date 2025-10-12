Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον #Ασπρόπυργος Αττικής.

Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή από υδροφόες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ επιχειρεί και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και άλλες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

