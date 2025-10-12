Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη - Τι λέει ο γραμματέας εργαζομένων ΟΑΣΑ στο Newsbomb

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, το επιβατικό κοινό της Αθήνας θα έρθει αντιμέτωπο με δυσκολίες στις μετακινήσεις λόγω πανελλαδικής 24ωρης απεργίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Oι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη.

Ο γενικός γραμματέας του Συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb τόνισε ότι «δεν θα τηρηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας» και προειδοποίησε ότι «στο κέντρο της Αθήνας θα υπάρξουν τροποποιήσεις σε λεωφορειακές γραμμές λόγω των συγκεντρώσεων. Συνιστάται το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του ΟΑΣΑ για τις επικαιροποιημένες πληροφορίες».

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εννέα σωματείων εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ.

Η Hellenic Train αναμένεται να ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ ορισμένα θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας.

Η απεργία συνδέεται με τη συζήτηση στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, και η ΑΔΕΔΥ ζητά μεταξύ άλλων: την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, κατάργηση εισφοράς 2%, συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο, μόνιμη και σταθερή εργασία, καθώς και κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Στην Αθήνα, οι συγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 στο Σύνταγμα, με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να συμμετέχει επίσης με προγραμματισμένη απεργιακή κινητοποίηση.

Στον θαλάσσιο τομέα, η 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων θα επηρεάσει αναχωρήσεις πλοίων, κρουαζιερόπλοιων, δεξαμενόπλοιων και ρυμουλκών, δημιουργώντας προβλήματα στους ελιγμούς πρόσδεσης και απόπλου, με στόχο την αποστολή μηνύματος αντίστασης απέναντι στις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς.

Το κοινό καλείται να προγραμματίσει τις μετακινήσεις του εκ των προτέρων και να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων για την ενημέρωση σχετικά με τις τροποποιήσεις δρομολογίων και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις.