Πάτρα: 18χρονος επιτέθηκε σε ανήλικη - Ο νεαρός συνελήφθη, μαζί με τον πατέρα του
Ο λόγος που ο νεαρός γρονθοκόπησε την 15χρονη κοπέλα παραμένει άγνωστος
Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την Κυριακή (12/10) στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.
Ένας 18χρονος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε στο κεφάλι μια 15χρονη, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει, σύμφωνα με το tempo24.
Ο νεαρός δράστης ο οποίος για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους επιτέθηκε στην ανήλικη, συνελήφθη.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραμέληση.
