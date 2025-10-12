Πάτρα: 18χρονος επιτέθηκε σε ανήλικη - Ο νεαρός συνελήφθη, μαζί με τον πατέρα του

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την Κυριακή (12/10) στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Ένας 18χρονος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε στο κεφάλι μια 15χρονη, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει, σύμφωνα με το tempo24.

Ο νεαρός δράστης ο οποίος για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους επιτέθηκε στην ανήλικη, συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραμέληση.