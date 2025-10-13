Διακοπές νερού τη Δευτέρα (13/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΥΨΕΛΗ
Βελβενδού και Αετών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΥΨΕΛΗ
Γρηγορίου Αυξεντίου και Εράσμου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, EKTAKTH
ΠΑΛΛΗΝΗ
Ζαλόγγου και Έντισον
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
Λυσίου και Λεβέντη
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
