Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θα πάμε σε lock down αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς αιγοπροβάτων, με πλήθος επίσημων στοιχείων να καταγράφουν πρωτοφανείς απώλειες και κρούσματα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έως το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν θανατωθεί 330.000 αιγοπρόβατα, ενώ έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 1.500 εκτροφές ανά την Ελλάδα. Η νόσος χαρακτηρίζεται πλέον από στελέχη του υπουργείου ως «πανδημία», με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη λόγω της συνεχούς διασποράς.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Παράνομος εμβολιασμός και κίνδυνος lock down

Σημαντική πτυχή του προβλήματος αποτελεί ο παράνομος εμβολιασμός ζώων, με εμβόλια αμφιβόλου ποιότητας που προέρχονται από το διαδίκτυο τουρκικής, ιορδανικής ή πακιστανικής προέλευσης. Η πρακτική αυτή, που καταγράφεται κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σερρών, όχι μόνο δεν ανακόπτει τη νόσο, αλλά εγκυμονεί νέους κινδύνους για την κτηνοτροφία.

Ανώτερο στέλεχος του υπουργείου, μιλώντας στο Newsbomb, τόνισε ότι «είτε θα βελτιωθεί η κατάσταση είτε θα πάμε σε lock down», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επιλογή αυτή είναι η έσχατη λύση και πως κανείς δεν επιθυμεί την εφαρμογή της. Η τελική απόφαση για ενδεχόμενη επιβολή περιοριστικών μέτρων αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Περιοχές με έξαρση και «καθαρές» ζώνες

Η Θεσσαλία, οι Σέρρες, η Αχαΐα, η Ημαθία, η Πέλλα και η Θεσσαλονίκη καταγράφονται ανάμεσα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κρουσμάτων, ενώ αντίθετα η Ήπειρος, η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, το Ιόνιο και το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, πλην της Αχαΐας, παραμένουν απαλλαγμένες, έως τώρα, από τη νόσο.

Οι κτηνοτρόφοι, εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας, εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις και ζητούν άμεσα μέτρα ελέγχου, αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα και στήριξη από την Πολιτεία για να περιοριστεί η διασπορά πριν καταστεί μη αναστρέψιμη.

