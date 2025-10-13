Πάτρα: «Τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέει η μητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

Σοκ προκαλούν οι απαντήσεις των γονιών που εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας στην Πάτρα.

Ο 17χρονος, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας, και οι υπάλληλοι του κέντρου φροντίδας περίμεναν μάταια τους κηδεμόνες μετά το τέλος της εβδομαδιαίας συνεδρίας. Στη συνέχεια, άρχισαν να καλούν τους γονείς του παιδιού στο τηλέφωνο.

Μετά από πολλές προσπάθειες, ο πατέρας απάντησε λέγοντας: «Έχω δουλειές, δεν μπορώ να έρθω».

Ακόμη πιο σοκαριστική ήταν η απάντηση της μητέρας, η οποία είπε στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας ότι «Δεκαεφτά χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο». Το παιδί, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του κοινωνικού λειτουργού και του ψυχολόγου της δομής, παρέμεινε εκεί μέχρι να μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών και, τελικά, γύρω στις 10 το βράδυ, κατέληξε προσωρινά στη γιαγιά του, η οποία ήταν η μόνη από το οικογενειακό περιβάλλον που έσπευσε να τον παραλάβει.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς του 17χρονου είναι διαζευγμένοι και οι σχέσεις τους παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.