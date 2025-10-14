Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αλίμου - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ηλιούπολη
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στους δρόμους της Αττικής
Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σήμερα το πρωί, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στην κυκλοφορία λόγω τροχαίου ατυχήματος στη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη, μετά τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη.
Το ατύχημα έχει προκαλέσει συμφόρηση και σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο της περιοχής, επηρεάζοντας οδηγούς και επιβάτες.
Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
- Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
- Θηβών
- Ιερά Οδός
- Πέτρου Ράλλη
- Πατησίων
- Αχαρνών
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λ. Ηλιουπόλεως
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Βάρης-Κορωπίου
- Περιφερειακή Καρέα απο Ηλιούπολη
- Λ.Σχιστου
