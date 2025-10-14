Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αλίμου - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σήμερα το πρωί, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στην κυκλοφορία λόγω τροχαίου ατυχήματος στη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη, μετά τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη.

Το ατύχημα έχει προκαλέσει συμφόρηση και σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο της περιοχής, επηρεάζοντας οδηγούς και επιβάτες.

Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
  • Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
  • Θηβών
  • Ιερά Οδός
  • Πέτρου Ράλλη
  • Πατησίων
  • Αχαρνών
  • Αλεξάνδρας
  • Μεσογείων
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
  • Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Καλλιρρόης
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Λ. Ηλιουπόλεως
  • Λιμάνι Πειραιά
  • Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
  • Βάρης-Κορωπίου
  • Περιφερειακή Καρέα απο Ηλιούπολη
  • Λ.Σχιστου

