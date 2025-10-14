Σεισμός στην Μονεμβασιά

Ασθενής σεισμική δόνηση 3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Μονεμβασιά, μόλις 9 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της περιοχής.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 16,7 χιλιόμετρα.