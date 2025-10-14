Κόρινθος: Tηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ - Εκκενώθηκε το κτίριο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Οκτωβρίου στα Δικαστήρια Κορίνθου έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για τοποθέτηση βόμβας.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, άμεσα εκκενώθηκε το κτίριο και η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18 ∙ LIFESTYLE
Κιάνου Ριβς για Νταϊάν Κίτον: «Ένα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό πρόσωπο»
13:48 ∙ LIFESTYLE
Ναόμι Γουότς: Απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας
13:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος: Tηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια
12:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «βουτιά» στη ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
10:56 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ