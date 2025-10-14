Κόρινθος: Tηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Οκτωβρίου στα Δικαστήρια Κορίνθου έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, άμεσα εκκενώθηκε το κτίριο και η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο.